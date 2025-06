All' Asp assunti 44 operatori sociosanitari la Fials | Ora avanti con l' iter per assumere tutte le altre figure

La Fials Palermo esprime grande soddisfazione per l’avvio del piano di stabilizzazione degli operatori sociosanitari all’Asp di Palermo, con le prime 44 assunzioni come passo fondamentale. Questo rappresenta un segnale positivo di impegno concreto verso il miglioramento delle condizioni lavorative e dei servizi offerti ai cittadini. Con entusiasmo, la federazione annuncia che l’iter prosegue per garantire stabilità e qualità nel settore sociosanitario, affrontando con determinazione le sfide future.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio del piano di stabilizzazioni di operatori sociosanitari all’Asp di Palermo. Con le prime 44 assunzioni parte un iter che porterà l’amministrazione ad assumere in tutto circa 200 precari”. Lo scrive in una nota la Fials Palermo che per voce del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - All'Asp assunti 44 operatori sociosanitari, la Fials: "Ora avanti con l'iter per assumere tutte le altre figure"

