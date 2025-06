Allarme sicurezza a Rozzano il prefetto manda altri agenti a pattugliare le strade

In un momento di crescente preoccupazione a Rozzano, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Durante la riunione, si è deciso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città , con l’invio di nuovi agenti a pattugliare le strade. Un intervento deciso per restituire tranquillità e sicurezza ai cittadini, che ora si chiedono: quanto sarà efficace questa strategia?

Si è tenuta oggi la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Al centro dell'incontro la situazione a Rozzano, dove nelle ultime due settimane sono avvenute tre sparatorie. Presenti, infatti, i vertici provinciali.

