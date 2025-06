All' Arena del Mare una serata interamente dedicata a rap e hip hop | sul palco Guè Lacrim e Izi

All'Arena del Mare, una serata imperdibile dedicata a rap e hip hop, prenderà vita con la potente performance di Lacrim e Izi. Ma non finisce qui: si unisce alla line-up uno dei pilastri del panorama musicale italiano, Guè, pronto a infiammare il pubblico genovese con le sue hit indimenticabili. Un evento che promette di essere il punto culminante dell’estate, lasciando il pubblico senza fiato e segnando un capitolo memorabile di Altraonda Festival.

Un altro importante nome del panorama musicale italiano si unisce alla programmazione di Altraonda Festival, il nuovo festival alla sua prima edizione che animerà l'estate genovese. Con le sue intramontabili hit, pietre miliari del rap made in Italy, Guè è pronto a infiammare l'Arena del Mare al.

