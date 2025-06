All’Alighieri si celebra Vivaldi Sul palco l’Accademia Bizantina

Venezia, culla di maestri senza tempo, rivive nell’incanto delle note di Vivaldi, celebrato con passione dall’Accademia Bizantina al Ravenna Festival. Un evento imperdibile che trasporta il pubblico tra melodie immortali e storie di genialità, dove l’arte si fonde con l’emozione. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere in un viaggio sonoro unico: perché la musica di Vivaldi continua a vivere, e merita di essere ascoltata con tutto il cuore.

"Trattenere il respiro, ascoltare religiosamente si deve, e infine ringraziare le dame pietose che l’hanno aiutato, non vogliamo sapere come, a creare tanti capolavori. Il prete rosso è rosso perché brucia ed è prete perché è un mistico, ma egli è anzitutto umano". Così il compositore Gian Francesco Malipiero celebrava Antonio Vivaldi, al quale Ravenna Festival dedica una serata – alle 21 all’Alighieri – protagonista Accademia Bizantina, il complesso barocco italiano internazionalmente più acclamato di oggi. In Vivaldi d’amore si ascolteranno due Concerti per archi (Rv 138 e Rv 167), il Concerto n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it