Allagamenti a Sassuolo per il nubifragio l’esperto | Atmosfera carica di elettricità

Monitorare e comprendere i segnali della natura per proteggere le nostre comunità. L’ondata di maltempo a Sassuolo, con allagamenti e nubifragi, evidenzia ancora una volta la forza irresistibile degli eventi atmosferici estremi. È fondamentale investire nella ricerca e nei sistemi di previsione per affrontare con consapevolezza e sicurezza le sfide del clima in continuo mutamento. Solo così potremo essere preparati a fronteggiare ogni tempesta.

Modena, 17 giugno 2025 – Il meteorologo Luca Lombroso, responsabile dell’osservatorio geofisico di Unimore, ha descritto così l’ondata di maltempo di ieri: “L’atmosfera era carica di elettricità e i segnali prefrontali erano inequivocabili: forti venti di inflow, cielo giallastro e un brusco calo della pressione. Eventi come questo mostrano quanto siano potenti e affascinanti i fenomeni convettivi del nostro territorio — e quanto sia importante monitorarli con attenzione. E soprattutto prevedere e prevenire con previsioni e allerta ”. Secondo Emilia-Romagna meteo, Gli allagamenti che si sono verificati tra modenese e bolognese sono da attribuire anche alle ingenti quantità di acqua cadute in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti a Sassuolo per il nubifragio, l’esperto: “Atmosfera carica di elettricità”

