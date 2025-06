Allagamenti a Ardiano Conti FdI | Il Comune di Roncofreddo si gira dall' altra parte

Allagamenti e mancanza di interventi adeguati: questa è la triste realtà di Ardiano, dove le piogge incessanti hanno trasformato le vie in fiumi in piena. La comunità si sente abbandonata dall’Amministrazione comunale di Roncofreddo, che sembra ignorare il problema. È ora di chiedere azioni concrete e di mettere al primo posto le esigenze di chi vive in queste zone, perché nessuno dovrebbe essere lasciato solo di fronte a emergenze come queste.

"Ci risiamo. Ancora una volta la frazione di Ardiano si trova in ginocchio. E ancora una volta l'Amministrazione comunale di Roncofreddo si gira dall'altra parte. Le abbondanti piogge che hanno investito le nostre colline in questi giorni hanno messo in ginocchio la viabilità locale, con strade.