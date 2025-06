Alla scoperta del Monterrey | Sergio Ramos un ex Serie A e il vice di Guardiola

Il Monterrey, alla scoperta del suo talento e della sua forza, si prepara a sfidare l'Inter di Cristian Chivu nel nuovo Mondiale per Club. Con stelle provenienti da tutto il mondo e una soliditĂ invidiabile, questa squadra messicana si appresta a mettere alla prova i nerazzurri in una sfida che promette emozioni e sorprese. Un confronto che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia di entrambi i club, alimentando la passione del calcio globale.

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a fare il suo esordio nel nuovo Mondiale per Club e il primo ostacolo sul cammino nerazzurro si chiama Monterrey. Un nome che, a prima vista, potrebbe non incutere timore, ma che dietro nasconde una delle realtĂ piĂą solide e ambiziose del calcio messicano. I “Rayados”, come vengono soprannominati per le strisce verticali della loro maglia, sono pronti a sfidare l’Inter con una rosa ricca di volti noti al calcio europeo e un’identitĂ tattica chiaramente ispirata alla scuola spagnola. Un’anima spagnola. in Messico. Il Monterrey arriva da una stagione deludente in patria, conclusasi con l’eliminazione ai quarti di finale dei playoff della Liga MX. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

