Alla Ricerca della Luce | la poesia di Maria Consiglia Alvino illumina Atripalda

Alla ricerca della luce, Maria Consiglia Alvino ci guida attraverso le sue emozioni e riflessioni profonde in “Campi di Luce”. Venerdì 20 giugno alle ore 18.00 presso la chiesa di San Nicola da Tolentino di Atripalda, l’autrice presenterà la sua ultima silloge, arricchita dalla presenza del poeta Federico Preziosi e dalla moderazione di Leonardo Festa. Un’occasione speciale per lasciarsi incantare dalle parole che illuminano i nostri spiriti e i nostri cuori. Non mancate!

Venerdì 20 giugno alle ore 18.00 presso la chiesa di San Nicola da Tolentino di Atripalda verrà presentata l'ultima silloge poetica di Maria Consiglia Alvino, "Campi di Luce", (Controluna, Roma). Interverrà il poeta Federico Preziosi. Modera Leonardo Festa. In "Campi di luce" l'autrice.

