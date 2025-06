Alla guida con una patente maltese falsa | sanzione da 5.100 euro e denuncia

Durante un normale controllo stradale a Monza, la polizia locale ha scoperto un uomo alla guida con una patente maltese falsa, esibita per eludere le norme italiane. La scoperta ha portato a sanzioni salate e a una denuncia penale, evidenziando ancora una volta i rischi e le conseguenze di utilizzare documenti falsi. Un episodio che sottolinea l'importanza del rispetto delle leggi e della sicurezza stradale.

Monza ‚Äď Controlli stradali da parte della polizia locale di Monza: un uomo intercettato alla guida di autovettura con patente maltese falsa.¬†Ieri pomeriggio nel corso dell'attivit√† ordinaria personale dell'ufficio polizia stradale intorno alle 16.30 in viale Stucchi ha effettuato il controllo di un autovettura Opel. La patente di guida esibita dal conducente, apparentemente rilasciata dalle autorit√† maltesi, ha fatto sorgere dubbi sulla sua genuinit√†. Pertanto il soggetto, residente in provincia di Monza e Brianza, √® stato accompagnato in ufficio per l'identificazione di rito. Dalle verifiche eseguite sul documento si √® scoperto che era contraffatto e pertanto il conducente √® stato denunciato all'autorit√† giudiziaria per falso in certificazione amministrativa e all'uomo √® stata applicata la sanzione pecuniaria di 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it