Alla guida con patente falsa | denuncia auto sequestrata e stangata da 5mila euro

Immaginate di essere al volante, pronti a partire per una gita o un appuntamento importante. Ma dietro quella semplice corsa si nasconde un rischio enorme: guidare con una patente falsa può portare a conseguenze devastanti. È quello che è successo ieri a Monza, dove un uomo alla guida di un'Opel ha tentato di ingannare le forze dell'ordine, scatenando una catena di sanzioni e sequestro auto. Scopriamo insieme cosa rischia chi si mette nei guai con documenti falsi.

Viaggiava con patente di guida maltese, risultata falsa. L'hanno scoperto ieri pomeriggio gli agenti della polizia stradale nel corso di un controllo di routine in viale Stucchi a Monza. Alla guida di una Opel, il conducente, residente in Brianza, ha esibito un documento apparentemente rilasciato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Alla guida con patente falsa: denuncia, auto sequestrata e stangata da 5mila euro

