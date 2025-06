alla fondazione angelo custode sboccia la festa di fine anno pastorale

Alla Fondazione Angelo Custode di Bergamo sboccia la festa di fine anno pastorale, un momento di gioia, condivisione e riflessione per tutta la comunità. Lunedì 23 giugno, dalle 14:30 alle 17, presso la sede di via Morelli 6, si festeggerà con il tema “Pane Fiori e Marmellata”, un evento ricco di colori, allegria e significato. Prepariamoci a vivere un pomeriggio indimenticabile, dove il calore umano sarà il vero protagonista.

Bergamo. È tutto pronto per la festa di fine anno pastorale di Fondazione Angelo Custode. L’appuntamento è lunedì 23 giugno dalle 14,30 alle 17 alla sede di via Morelli 6 a Bergamo ed è intitolato “Pane Fiori e Marmellata”. Il programma è ricco, divertente e colorato come il buffet dove pane e marmellata la farà da padrone. Pane prodotto dai detenuti della cooperativa Dolci sogni liberi e marmellata offerta dalle monache del Monastero della Clarisse di Bergamo. E poi le torte, gli snack, le bevande e tutto ciò che non può mancare in occasioni come questa. Insieme alle attività creative e ai laboratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it