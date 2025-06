alla 1000 miglia la mercedes di stirling moss e il figlio chef

Alla 1000 Miglia, il fascino senza tempo di leggende intramontabili si unisce alla passione per le auto d'epoca. Celebrando il settantesimo anniversario della storica vittoria di Stirling Moss, due icone si confrontano: la leggendaria 300 SLR del 1955 e la rara Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss edizione limitata. Ai microfoni di Gazzetta Motori, il figlio del grande campione rivela i retroscena di questa eredità memorabile, un vero tributo alla velocità e all’eccellenza.

1000 Miglia si parte. E per celebrare il settantesimo anniversario della vittoria assoluta di Stirling Moss e il suo record imbattuto di gara in 10 ore, 7 minuti e 48 secondi alla sensazionale velocità media di 157,6 kmh, eccole schierate una accanto all’ altra la 300 Slr del 1955 e la Mercedes-Benz Slr McLaren Stirling Moss edizione limitata a 75 esemplari ed ormai introvabile. Ai microfoni di Gazzetta Motori il figlio del grande campione, Elliot Moss, che ci racconta il rapporto con suo padre e perché sia diventato uno chef e non un pilota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it