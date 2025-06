Alice Campello e Alvaro Morata 8 anni insieme | Tu sai quanto ho bisogno di te

Oggi Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano otto anni di amore, un cammino ricco di emozioni, sfide e momenti indimenticabili. Un traguardo che testimonia la forza del loro legame, capace di superare anche le difficoltà più dure. Condividendo ricordi e speranze sui social, dimostrano che il vero amore resiste al tempo e alle prove della vita. Tu sai quanto ho bisogno di te... E il loro esempio è una vera ispirazione.

(Adnkronos) – Alice Campello e Alvaro Morata celebrano oggi, martedì 17 giugno, il loro ottavo anniversario di matrimonio. La showgirl e il calciatore spagnolo hanno condiviso sui social una carrellata di foto scattate il giorno delle nozze. Un traguardo importante, segnato anche da momenti difficili come la separazione dello scorso anno. "Buon anniversario amore della mia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

