Ali Khamenei trasferisce temporaneamente poteri ai Guardiani della Rivoluzione

In un colpo di scena che scuote le fondamenta della Repubblica Islamica, l'ayatollah Khamenei ha temporaneamente delegato alcuni poteri ai Guardiani della Rivoluzione, suggerendo un momento di incertezza strategica. Questa mossa, riportata da Iran International, sottolinea le sfide crescenti nel comando in tempo reale e apre nuovi scenari politici e di stabilitĂ . Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione nel complesso quadro regionale?

L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, avrebbe trasmesso temporaneamente alcuni suoi poteri esecutivi al Consiglio supremo dei Guardiani della Rivoluzione (i cosiddetti pasdaran). Almeno secondo quanto riporta Iran International, sito e tv legati ad ambienti dell'opposizione iraniana in esilio. La decisione sarebbe stata presa per le difficoltĂ a gestire la linea di comando in tempo reale dal bunker in cui Khamenei risulta essere stato trasferito con la famiglia. Intanto al suo fianco cresce secondo varie fonti mediatiche occidentali il ruolo del figlio Mojtaba, indicato come potenziale erede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ali Khamenei trasferisce temporaneamente poteri ai Guardiani della Rivoluzione

