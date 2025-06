Ali Khamenei in un bunker a Lavizan braccato dai caccia e dal Mossad Ex 007 Mancini | Ma si deve guardare di più dagli agenti infiltrati

In un mondo di ombre e tensioni crescenti, Ali Khamenei si trova intrappolato in un bunker a Lavizan, braccato non solo dai caccia israeliani ma anche dagli agenti infiltrati del Mossad. La pressione è alle stelle: ogni mossa potrebbe essere fatale. Secondo Marco Mancini, ex dirigente dell'intelligence italiana, Tel Aviv sta orchestrando un complesso gioco di spie e attentati per raggiungere il suo obiettivo. La partita è più intricata di quanto si possa immaginare.

Roma, 17 giugno 2025 - Ali Khamenei si sente braccato, dai missili israeliani, ma anche dagli agenti del Mossad presenti in Iran da anni e che starebbero chiudendo il cerchio per arrivare ad eliminare la Guida suprema. Secondo Marco Mancini, già dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e per anni alla guida del controspionaggio italiano, l'intelligence di Tel Aviv negli anni, preparando proprio questa guerra, si sarebbe infiltrata in profondità l'apparato di sicurezza iraniano, trovando sostengo anche da non pochi oppositori al regime. Anche dei Pasdaran al soldo di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ali Khamenei in un bunker a Lavizan, braccato dai caccia e dal Mossad. Ex 007 Mancini: “Ma si deve guardare di più dagli agenti infiltrati”

In questa notizia si parla di: braccato - mossad - mancini - khamenei

Ali Khamenei in un bunker a Lavizan, braccato dai caccia e dal Mossad. Ex 007 Mancini: “Ma si deve guardare di più dagli agenti infiltrati”.

Iran, l'ex 007 Marco Mancini: dove si nasconde Khamenei - E Israele ha così penetrato i gangli vitali di Hezbollah e individuato ... Lo riporta iltempo.it

Iran e Hezbollah infiltrati dal Mossad, Reuters: Khamenei aveva avvertito Nasrallah «Lascia il Libano». Uccisi il leader, l'inviato dell'ayatollah e chi indaga sugli omicidi - Ai piani altissimi della Repubblica islamica è caccia alle spie e si temono possibili infiltrazioni del Mossad anche nel ... Riporta msn.com