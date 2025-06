Alfredo Cospito 10 condanne a Milano per la manifestazione del 2023

Il 2023 ha segnato un momento cruciale nella storia delle manifestazioni a Milano, con il tribunale che ha emesso pesanti condanne a dieci anarchici coinvolti negli scontri dell’11 febbraio in solidarietà ad Alfredo Cospito. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla libertà di protesta e le misure giudiziarie, lasciando aperti interrogativi sulle conseguenze di questa severa repressione. Ma cosa significa tutto ciò per la mobilitazione sociale?

Il Tribunale di Milano ha condannato a 10 anarchici a pene fra 1 anno e 6 mesi e 4 anni e 7 mesi di reclusione per i disordini scoppiati nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell’ 11 febbraio 2023 a Milano. Una sola imputata è stata assolta per tenuità del fatto dai giudici della decima sezione penale Bertoja-Taricco-Cantù Rajnoldi. I giudici in alcuni casi hanno inflitto condanne superiori a quelle chieste dai pubblici ministeri Leonardo Lesti e Francesca Crupi (dai 6 mesi ai 6 anni) con le accuse resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento per aver messo in atto “tattiche” di “”guerriglia urbana” con “imbrattamenti di banche e negozi”, il “danneggiamento di 2 auto Enjoy”, il lancio di “bombe carta e petardi” e “l’accensione di fumogeni per permettere il travisamento di altri soggetti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alfredo Cospito, 10 condanne a Milano per la manifestazione del 2023

