Alessio Bondì apre il tour estivo dei concerti a Palermo | il suo Runnegghiè allo Spazio Open

Alessio Bondì, il talento siciliano che ha conquistato il cuore di tanti con la sua musica autentica, apre il suo tour estivo a Palermo con un concerto imperdibile allo Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa. In scena con la sua band, presenterà dal vivo il nuovo album “Runnegghiè”, un viaggio emozionante tra melodie coinvolgenti e testi profondi. Non perdete questa serata unica: l’estate palermitana si accende con la musica di Bondì!

Alessio Bondì torna in concerto con la sua band, in occasione della rassegna Sponde Sonore in programma allo Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il tour del nuovo album “Runnegghiè" farà tappa a Palermo il 26 giugno, alle ore 21.30. Sul palco, il cantautore siciliano (chitarra, voce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it