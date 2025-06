Alessandro Santini eletto nuovo segretario del Pd

Alessandro Santini è stato eletto con entusiasmo come nuovo segretario del Pd di Gualdo Tadino, ottenendo il sostegno unanime degli iscritti durante il congresso di sabato. Candidato unitario, Santini rappresenta una svolta positiva per il partito locale, forte della fiducia dimostrata dall’assemblea. Prende il testimone da Flavia Guidubaldi, che rimane nel consiglio direttivo, simbolo di continuità e rinnovamento all’interno del circolo. Un nuovo capitolo per il Pd di Gualdo Tadino si apre con entusiasmo e determinazione.

GUALDO TADINO - Alessandro Santini è il nuovo segretario del Pd di Gualdo Tadino. È stato eletto sabato dal congresso. Candidato unitario, ha ottenuto il sostegno unanime degli iscritti, a testimonianza della capacità di unire l’assemblea congressuale; prende il testimone da Flavia Guidubaldi, giunta al termine del suo mandato, attuale presidente del Consiglio comunale e che resta nel rinnovato consiglio direttivo del circolo, di cui fanno parte anche il sindaco Massimiliano Presciutti e altri amministratori comunali. Nei prossimi giorni verrà convocato il direttivo e verrà presentato il gruppo di lavoro al fianco del neoeletto segretario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alessandro Santini eletto nuovo segretario del Pd

