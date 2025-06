Alessandro Mongiello | Panorama Generale del Mercato Immobiliare Partenopeo Dati a Maggio 2025

Il mercato immobiliare di Napoli si conferma in forte espansione, con prezzi in costante crescita e una domanda sempre più sostenuta. A maggio 2025, i valori medi di vendita oscillano tra €2.714 e €2.925 al metro quadrato, evidenziando un aumento dell’1,99% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa tendenza positiva sottolinea opportunità interessanti per investitori e acquirenti, rendendo il panorama napoletano uno dei più dinamici d'Italia. Altre...

L'analisi dei prezzi medi di vendita a Napoli rivela una tendenza generale al rialzo. A maggio 2025, si registra un prezzo medio che varia tra €2.714m² e €2.925m², a seconda delle fonti, con RealAdvisor che si posiziona in modo intermedio (€2.724m² per le case e €2.823m² per gli appartamenti). L'andamento dei prezzi conferma una crescita costante e solida. A maggio 2025, si è registrato un aumento dell'1,99% rispetto a maggio 2024. Altre analisi hanno rilevato un aumento del 2,3% nel corso del 2024 e una crescita del 2,6% nel solo primo trimestre dello stesso anno, segnalando un'accelerazione. Una distinzione per tipologia di immobile mostra che gli appartamenti tendono a essere leggermente più costosi delle soluzioni indipendenti, con un prezzo medio di €2.

