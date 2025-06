Alessandra Mastronardi, gli orecchini extra lusso che hanno brillato più del look.

Alessandra Mastronardi incanta ancora una volta con il suo stile impeccabile, ma questa volta il vero protagonista è stato un dettaglio di lusso: gli orecchini extra lusso che hanno rubato la scena, aggiungendo un tocco di brillantezza al suo look minimal e raffinato. Quando l’attrice arriva a un photocall, il suo fascino disarmante si fonde con accessori di altissima classe, trasformando ogni apparizione in un momento da ricordare. Il set fotografico? Suggestivo…

Quando Alessandra Mastronardi arriva a un photocall, lo fa sempre con grazia disarmante. Ma stavolta, a brillare più di tutto, è stato un dettaglio ben preciso. E no, non parliamo del sorriso. Durante la presentazione romana del film d’animazione Elio, l’attrice ha catturato l’attenzione generale con un outfit total white essenziale ma raffinato, perfettamente in linea con il suo stile minimal e insieme ricercato. Il set fotografico? Suggestivo e pop, allestito sui binari della Stazione Termini, dove il blu del backdrop Disney contrastava con il bianco ottico del look scelto da Mastronardi. Alessandra Mastronardi, gli orecchini extra lusso. 🔗 Leggi su Dilei.it