alessandra amoroso sul privilegio di poter stare sul palco e avere una famiglia

Alessandra Amoroso ci regala un’intensa testimonianza di forza e passione, parlando del privilegio di condividere il palcoscenico con la sua futura figlia Penelope Maria. In attesa di incontrarla, la cantante affronta il suo Summer Tour con una emozione speciale, dimostrando che il cuore di una madre può essere ancora più potente. Partito dall’11 giugno a Roma, il tour continuerà fino...

Alessandra Amoroso sta affrontando il suo Summer Tour da donna incinta, essendo in attesa di Penelope Maria, avuta con il compagno Valerio Pastore, e a Vanity Fair ha raccontato le emozioni di questa nuova esperienza. "È meraviglioso cantare con mia figlia, che ancora non c'è ma già c'è – ha detto – Sono entrata nel settimo mese e non mi sono mai sentita così forte". Partito l'11 giugno dalle Terme di Caracalla, a Roma, il tour proseguirà fino al 7 agosto, con le ultime tre date che sono state giocoforza cancellate per permettere alla cantante salentina di prepararsi al parto, e raccoglie anche l'ultimo lavoro Io non sarei, uscito a fine maggio, che raccoglie due anni di vita, musica e trasformazioni.

"Da questo palco e da futura mamma voglio usare il mio privilegio per dare voce alle donne che non hanno la mia fortuna e che hanno bisogno di essere sostenuta dalle istituzioni e dalla società". Per Alessandra Amoroso dopo il buio finalmente torna la luce. Vai su Facebook

