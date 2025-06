Alcol e divieti Pugno duro a Marina centro

Alcol e divieti, pugno duro a Marina Centro: la repressione si fa più severa. I vigili riminesi hanno intensificato i controlli nel weekend, sanzionando oltre 80 automobili in divieto di sosta, tra cui molte in aree riservate ai disabili e su passi carrai. La polizia locale ha inoltre focalizzato l’attenzione su comportamenti pericolosi, come l’abuso di alcol. Oltre alla sosta irregolare, grande attenzione è stata dedicata a garantire sicurezza e rispetto delle norme, assicurando un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Pugno duro dei vigili riminesi contri i furbetti del parcheggio. Durante il fine settimana, nel solo quadrante di Marina centro, tra i viali delle Regine e il Parco del Mare, gli agenti hanno notificato oltre 80 multe per divieto di sosta. Tra le infrazioni rilevate, parcheggi in aree riservate ai disabili, su passi carrai o in spazi vietati, spesso in prossimità di incroci o attraversamenti pedonali. Oltre alla sosta, grande attenzione è stata rivolta alla circolazione stradale, con posti di blocco nei punti strategici, tra cui piazzale Boscovich e via Tripoli, dove gli agenti hanno effettuato alcol test sui conducenti.

