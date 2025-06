Alcaraz chiama Sinner risponde | le cambiali in ballo e il nuovo distacco nel ranking ATP

Alcaraz chiama, Sinner risponde. La sfida tra i due giganti del tennis internazionale si infiamma, con le cambiali in ballo e un nuovo distacco nel ranking ATP. Mentre il numero 1 del mondo si prende il suo primo set, il talento altoatesino non molla e si prepara a scrivere nuovi capitoli di una rivalità avvincente. La scena è pronta: chi prenderà il sopravvento in questa battaglia di nervi e potenza?

Carlos Alcaraz chiama, Jannik Sinner risponde. Il tennista spagnolo ha esordito al torneo ATP 500 di Londra regolando l'australiano Adam Walton con il punteggio di 6-4, 7-6(4), mentre il fuoriclasse altoatesino ha debuttato al torneo ATP 500 di Halle sconfiggendo il tedesco Yannick Hanfmann con il riscontro di 7-5, 6-3. Il numero 1 del mondo ha impiegato un set prima di sciogliersi contro il padrone di casa, mentre il numero 2 del ranking ATP è stato costretto al tie-break nel secondo parziale contro un avversario tutt'altro che irresistibile. Il nostro portacolori tornerà in campo per fronteggiare il kazako Aleksandr Bublik in un ottavo di finale che si preannuncia particolarmente insidioso, mentre l'iberico se la dovrà vedere contro il non irresistibile connazionale Jaume Munar.

