Albero crollato e un ferito in via Vedriani Da anni chiediamo manutenzione

Da anni, via Vedriani si trova a fare i conti con il rischio di alberi pericolanti, come dimostra l’incidente recente che ha causato un ferito. Nonostante il precedente intervento straordinario del Comune, che ha abbattuto 11 alberi su 80, la sicurezza resta una priorità. È ora di assumere misure concrete e durature per prevenire future tragedie, perché il benessere dei cittadini non può più aspettare.

Appena un anno fa il Comune aveva svolto un intervento straordinario sulle alberature di via Vedriani (zona Medaglie d'Oro), abbattendo ben 11 degli 80 alberi presenti. L'intervento di messa in sicurezza, che aveva coinvolto circa la metà delle piante, no ha però potuto evitare il crollo avvenuto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Albero crollato e un ferito in via Vedriani, "Da anni chiediamo manutenzione"

In questa notizia si parla di: vedriani - albero - crollato - ferito

Albero crollato e un ferito in via Vedriani, Da anni chiediamo manutenzione.

Albero crollato in via Vedriani: tragedia sfiorata - Politica: Bosi: ‘Sono anni che chiediamo all’amministrazione comunale di Modena che in via Vedriani venga effettuata manutenzione’ ... lapressa.it scrive

Maltempo, in via Vedriani a Modena un albero colpisce auto: ferito conducente - Società: L’uomo è stato condotto al Pronto soccorso di Baggiovara con lievi ferite. Da lapressa.it