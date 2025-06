Alberi di via Maggiore Ancisi Lega-LpRa | I lecci piantati al posto dei pini sono già secchi

I nuovi lecci di via Maggiore, piantati a fine gennaio in sostituzione dei pini, stanno già seccando, suscitando preoccupazione tra cittadini e amministratori. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Lega e Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, insieme a Rosanna Biondi. Dal 2012, quando i pini erano 117, la situazione ambientale della via è stata oggetto di numerosi interventi, ma questi recenti segnali di deterioramento sollevano nuove domande sulla gestione del verde cittadino.

"I lecci di via Maggiore, piantati a fine gennaio in sostituzione dei pini, sono già secchi o si stanno seccando". A denunciarlo è il consigliere comunale di Lega e Lista per Ravenna Alvaro Ancisi insieme a Rosanna Biondi. I due sottolineano: "Dal 2012, quando i pini di via Maggiore erano 117.

