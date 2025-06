Alberi caduti e danni del temporale e della grandine | ancora chiuso un parco in Brianza

Il violento temporale e la grandinata che hanno colpito Agrate Brianza domenica 15 giugno hanno lasciato il segno: alberi abbattuti e danni ingenti al parco, ancora chiuso per i lavori di messa in sicurezza. La natura si è scatenata, trasformando un pomeriggio tranquillo in un evento di grande impatto. Ora, l’attenzione è rivolta alla ripresa e alla tutela del territorio, perché gli effetti di questo maltempo richiedono interventi tempestivi e mirati.

