Albaro bimbo di 2 anni cade dalla finestra di un ristorante Portato in codice rosso all’ospedale Gaslini

Un terribile incidente scuote Albaro: un bambino di soli 2 anni è precipitato dalla finestra di un ristorante in via Felice Cavallotti, a Genova, e ora lotta tra la vita e la morte all'Ospedale Gaslini. Un gesto che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando tutti in attesa di notizie rassicuranti e speranze di una pronta ripresa.

Genova – Un bambino di 2 anni è caduto questo pomeriggio dalla finestra di un ristorante nel quartiere di Albaro, in via Felice Cavallotti. Il piccolo avrebbe compiuto un volo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Albaro, bimbo di 2 anni cade dalla finestra di un ristorante. Portato in codice rosso all’ospedale Gaslini

Bimbo di due anni cade dalla finestra di un ristorante in Albaro - Un bambino di due anni è stato portato in codice rosso all’ospedale Gaslini dopo essere caduto dalla finestra di un ristorante in Albaro. Da msn.com

