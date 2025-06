Al via ' Young Factor 2025' | studenti europei e banchieri a confronto a Milano

Da oggi, Milano si trasforma nel cuore pulsante del dialogo tra giovani talenti e leader finanziari europei. Young Factor 2025, la prima edizione di un evento innovativo, riunisce 360 studenti provenienti da sei Paesi europei e figure di spicco del mondo bancario. Un'occasione unica per ispirare le future decisioni economiche e coltivare idee nuove. Pronti a scoprire cosa succede quando le menti giovani incontrano il potere della finanza?

Per la prima volta 360 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sei Paesi europei si confrontano con ben sei governatori di altrettante banche centrali nazionali, con il vicepresidente della Banca centrale europea e con alcuni tra i piĂą autorevoli banchieri italiani: prende il via a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, la conferenza internazionale ' Young Factor 2025: Un dialogo tra giovani, economia e finanza'. Da oggi fino a giovedì 19 giugno, l'evento si svolge in un momento in cui l'Europa affronta una delle sue fasi piĂą delicate, tanto per il futuro assetto bancario e finanziario quanto, e soprattutto, per la sua capacitĂ di garantire un avvenire di libertĂ e di democrazia concrete e non solo dichiarate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net