Al via Pitti Uomo con oltre 730 marchi Tutte le novità in anteprima

Al via l’edizione 108 di Pitti Uomo, il più importante evento internazionale dedicato alla moda maschile, con oltre 730 marchi e le anteprime delle tendenze primavera/estate 2026. Firenze si trasforma nella capitale mondiale del menswear, offrendo un’occasione unica di networking e innovazione. Raffaello Napoleone sottolinea: “L’attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e...”, confermando come questa manifestazione sia il fulcro dell’eccellenza fashion.

Entra nel vivo la stagione del menswear con l'inaugurazione dell'edizione 108 di Pitti Uomo, da oggi fino a venerdi1 20 giugno, Firenze si trasforma nella capitale mondiale della moda maschile per la primaveraestate 2026. "L'edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme", ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. "L'attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma apriamo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori.

Baron Filou: l’orso Filou alla conquista Pitti Uomo 108. - Al Pitti Uomo 108, l’orso Filou non è solo una mascotte, ma una vera e propria icona di stile che rivoluziona la moda contemporanea.

