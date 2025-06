Al via Pitti Uomo 108 Sfilate esordi e solidarietà La moda cerca il rilancio

Al via Pitti Uomo 108, l'evento più atteso nel mondo della moda maschile, che quest'anno si presenta con un mix di innovazione, storicità e solidarietà. Quattro giorni di sfilate, incontri esclusivi e presentazioni di collezioni primavera-estate 2026, coinvolgendo 740 brand tra cui il 45% esteri. La manifestazione vuole essere non solo una vetrina di stile, ma anche un segnale di rinascita e unità nel settore fashion. La moda cerca il rilancio, e questa edizione è la sua occasione più brillante.

Quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni. Apre stamani alla Fortezza da Basso, fino a venerdì, la 108ª edizione di Pitti Uomo, con al centro le collezioni primavera-estate 2026, presentate da 740 brand, di cui il 45% esteri. Il preludio è stata la cena di gala tenutasi ieri nel refettorio del complesso di Santa Maria Novella. L’appuntamento di Pitti Immagine è ancora più atteso - e strategico - in questo momento di forte crisi del settore della moda maschile italiana, alla ricerca di un rilancio, dopo i dati negativi del 2024 (-3,6% il fatturato) e le prime brutte notizie del 2025, con l’export in calo del -6,9% nei primi due mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via Pitti Uomo 108. Sfilate, esordi e solidarietà. La moda cerca il rilancio

Baron Filou: l’orso Filou alla conquista Pitti Uomo 108. - Al Pitti Uomo 108, l’orso Filou non è solo una mascotte, ma una vera e propria icona di stile che rivoluziona la moda contemporanea.

