Al via oggi l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco | quali saranno i reperti che verranno analizzati

Oggi, nei laboratori di Milano, prende avvio l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco, un passaggio cruciale per fare luce sulla tragica vicenda. Reperti, para-adesivi e prove fondamentali saranno analizzati dai tecnici, svelando dettagli nascosti e contribuendo a ricostruire la verità . Un processo che promette sviluppi importanti nei prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione sull’esito di questo intricato caso. Continua a leggere.

Oggi 17 giugno inizierĂ ufficialmente nei laboratori della polizia scientifica di Milano l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco: ecco quali reperti e quali para-adesivi verranno analizzati nei prossimi mesi e cosa succederĂ oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

