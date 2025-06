Al via linea telefonica e campagna contro violenze e discriminazioni

La Toscana si mobilita con forza e determinazione, lanciando la campagna “Io non odio” per combattere ogni forma di violenza e discriminazione. Un’appello collettivo che punta a promuovere rispetto, inclusione e solidarietà, rafforzato dalla collaborazione con “La Toscana delle donne”. Con una linea telefonica dedicata e iniziative concrete, la regione si impegna a costruire un futuro più giusto e accogliente. È il momento di fare sentire la nostra voce contro l’odio.

Buongiorno ? Oggi 20 Maggio 2025 presso il Complesso di S. Marcellino e Festo, è in corso L’Atelier dell’Inclusione di Genere. Parità, promozione delle differenze, contrasto alle discriminazioni e benessere: organismi, servizi, azioni e prospettive. Vieni a tr Vai su Facebook

