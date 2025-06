Al via la 1000 miglia 2025

È iniziata la 43ª edizione della leggendaria 1000 Miglia, un vero e proprio show di eleganza, velocità e passione automobilistica. La suggestiva passerella di Brescia ha incantato pubblico e appassionati, pronti a seguire le emozioni di un percorso che attraversa l’Italia, da Brescia a Roma e ritorno, lungo 1900 chilometri di pura adrenalina. La sfida è aperta: chi conquisterà il podio di questa gara senza tempo?

(Adnkronos) – La quarantatreesima edizione rievocativa della 1000 Miglia ha preso il via. Dopo la classica passerella sulla rampa di viale Venezia a Brescia, gremito per l'occasione di cittadini, turisti, appassionati e curiosi, tutti rapiti dal fascino senza età dei 430 gioielli quattro ruote che quest'anno percorreranno 1900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.

