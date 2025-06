Al via il Giubileo del Gusto! I giovani ristoratori romani si sfidano a colpi di ricette ispirate al Giubileo

Pronti a vivere un viaggio tra sapori autentici e creativi? Al via il Giubileo del Gusto, dove giovani ristoratori romani si sfidano a colpi di ricette ispirate all’Anno Santo. Quale sarà il gelato più devoto? La pizza imperdibile per ogni pellegrino? E il cocktail che celebra il Giubileo? Scopritelo nel Giubileo del Gusto, il progetto vincitore del Bando 2024 di FIPE Confcommercio Roma, che promette di deliziare i sensi e valorizzare il territorio.

Che sapore ha il miglior gelato del Giubileo? Qual è la pizza che un pellegrino non può assolutamente perdersi? Che sapore ha il miglior gelato del Giubileo? E il cocktail più buono da assaggiare dedicato all’Anno Santo? La risposta sarà scritta nel Giubileo del Gusto, il progetto di Fipe Confcommercio Roma, vincitore del Bando 2024 per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio della Camera di Commercio di Roma, che mira a valorizzare i giovani ristoratori romani attraverso una narrazione autentica e coinvolgente. Il contest è dedicato a titolari under 45 dei pubblici esercizi di Roma e provincia (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, enoteche, locali da ballo, stabilimenti balneari) disposti a mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Funweek.it