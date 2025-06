Al via i lavori del nuovo consiglio comunale | attesa per l' elezione del presidente del ' parlamentino'

Al via i lavori del nuovo Consiglio comunale, un momento fondamentale per definire il futuro della città. Domani, alle 15.30, si svolgerà la seduta di insediamento, con l’elezione del presidente e del vice presidente, un passaggio cruciale che determinerà il tono dell’attività amministrativa. Il campo è ancora aperto, ma l’attesa per chi assumerà questi ruoli di rilievo è palpabile: sarà un cambio di passo o una conferma?

Partono i lavori del nuovo Consiglio comunale. Domani, alle 15.30, è in programma la seduta di insediamento dell'organo amministrativo del Comune. Il punto principale all'ordine del giorno sarà l'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale, per cui ancora il campo è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Al via i lavori del nuovo consiglio comunale: attesa per l'elezione del presidente del 'parlamentino'

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - presidente - lavori

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

- Si comunica che il Presidente del Consiglio Comunale Mattia Martinelli ha convocato la riunione del Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta pubblica per martedì 17 giu Vai su Facebook

Al via i lavori del nuovo consiglio comunale: attesa per l'elezione del presidente del 'parlamentino'; Francesca Gigliotti prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale a Maida; Seduta del Consiglio comunale di Cagliari martedì 10 giugno.

Acque agitate nella maggioranza alla vigilia del primo consiglio comunale dell’era Salis - Sullo sfondo l'incognita Linea Condivisa e Avs ... Scrive msn.com

Il 18 giugno l’insediamento del consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori - Mercoledì 18 giugno, alle 15,30 in municipio, è in programma la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul s ... Segnala ravennawebtv.it