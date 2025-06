Al via i centri estivi 3-6 anni | come fare le iscrizioni

Al via i centri estivi 3-6 anni nel Comune di Castiglion Fiorentino! Un’opportunità unica per i piccoli, anche con disabilità, di vivere momenti di gioco, apprendimento e socializzazione in un ambiente sicuro e inclusivo. Scopri come fare le iscrizioni e assicurare ai tuoi bambini un’estate ricca di avventure e nuove amicizie. La stagione estiva sta per cominciare: non perdere questa occasione!

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha organizzato i centri estivi dedicati ai bambini e alle bambine in età prescolare (3-6 anni) anche con disabilità, con possibilità di accesso fino agli 8 anni in caso di disponibilità di posti, con priorità per i bambini residenti nel Comune. L'iniziativa.

