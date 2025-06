Al via domani gli esami di maturità per oltre 500mila studenti

Domani alle 8:30 prenderanno il via gli esami di maturità, un momento cruciale per oltre 524 mila studenti italiani. Tra ansie e speranze, si affronteranno sette diverse tracce, tra analisi, argomentativi e attualità, preparate dal Ministero dell’Istruzione. È il primo passo verso un nuovo capitolo di vita, ricco di sfide e opportunità. Il percorso è cominciato: buona fortuna a tutti i maturandi!

Tempo di lettura: 3 minuti Al via da domani alle ore 8,30 gli esami di maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni). La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell'Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Il 19 giugno dalle 8,30 è prevista la seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio – Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" ecc -; dal 23 giugno (ma sono i singoli istituti a decidere le date di partenza), il colloquio, che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente.

