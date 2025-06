Al via con limitazioni il Metrò del Mare servizio cruciale per il Cilento

Il Metrò del Mare rappresenta un importante progetto di mobilità sostenibile e promozione turistica nel cuore del Cilento, un’area di straordinaria bellezza che merita di essere scoperta e valorizzata. Con il suo ritorno, anche se parziale, si apre una nuova opportunità per esplorare questa affascinante regione, stimolando l’economia locale e facilitando l’accesso alle sue meraviglie. Tuttavia, la sua implementazione completa resta ancora da realizzare, lasciando aperte molte prospettive di sviluppo.

A partire dal primo luglio 2025, il Metrò del Mare riprenderà le sue corse nel suggestivo scenario del Cilento, un’iniziativa che stimola la mobilità turistica e promuove la bellezza di territori affacciati sul mare. Tuttavia, è fondamentale notare che il servizio è stato avviato solo in parte, escludendo alcune delle località più rilevanti della costa cilentana, come Palinuro e Marina di Camerota. Il Metrò del Mare è un importante progetto di mobilità promozionale creato dalla Regione Campania, con un investimento iniziale di circa 7 milioni di.. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Al via, con limitazioni, il Metrò del Mare servizio cruciale per il Cilento

