Al via a Roma la Settimana del Cinema Cinese in Italia 2025

Dal 23 al 27 giugno, Roma si trasformerà nella capitale del cinema cinese con la Settimana del Cinema Cinese in Italia 2025. Un’occasione imperdibile per scoprire nove film rappresentativi della creatività e delle tematiche contemporanee della cinematografia cinese, proiettati presso la Sala Anica. Prepariamoci a immergerci in storie autentiche e sorprendenti che ci apriranno uno scorcio unico sulla Cina di oggi, e non solo...

Roma, 17 giu. (askanews) – È in arrivo dal 23 al 27 giugno la Settimana del Cinema Cinese in Italia. Un appuntamento con la cinematografia cinese contemporanea che si svolgerà a Roma presso la Sala Anica, con una selezione di 9 film che spaziano per tematiche e genere offrendo al pubblico uno sguardo autentico sul cinema cinese dell’ultimo biennio. La rassegna prende il via lunedì 23 giugno alle 18 con “Big World” per la regia di Yang Lina, un racconto toccante sull’emancipazione di Liu Chunhe, un giovane affetto da paralisi cerebrale che rompe coraggiosamente le catene del corpo e della mente cercando la propria strada nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

