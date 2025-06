Al Pacino in udienza da Papa Leone XIV la prima star hollywoodiana a incontrare il pontefice

Un incontro storico che unisce il mondo del cinema e della spiritualità: Al Pacino, leggendaria star di Hollywood, ha avuto il privilegio di incontrare Papa Leone XIV durante un'udienza speciale. A 85 anni, l’attore si è mostrato emozionato e onorato di questa esperienza unica, accompagnato dalla delegazione del film Maserati: I Fratelli. Un momento che resterà nella memoria di entrambi, simbolo di dialogo e rispetto tra culture diverse. Continua a leggere...

Papa Leone XIV ha incontrato la prima star hollywoodiana del suo pontificato, si tratta di Al Pacino. L'attore, 85enne, insieme alla delegazione del film Maserati: I Fratelli, si è detto emozionato per questa esperienza.

Al Pacino Incontra Papa Leone XIV: L'Udienza Privata in Vaticano per "Maserati: The Brothers" - Un evento straordinario ha unito il mondo del cinema e della spiritualità: Al Pacino incontra Papa Leone XIV in un'udienza privata al Vaticano, durante le riprese di "Maserati: The Brothers".

