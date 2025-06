Al Mondiale per club fa caldissimo e il Nyt elogia il calcio camminato del Psg e di Fabian Ruiz

alquanto adattato alle condizioni estreme, puntando su un calcio “camminato” che valorizza la qualità del possesso e il ritmo controllato. Fabian Ruiz, in particolare, si distingue per la sua abilità nel orchestrare il gioco senza fretta, dimostrando che la strategia può essere vincente anche sotto il sole cocente della California. Il New York Times elogia questa nuova filosofia, che potrebbe rivoluzionare il modo di intendere il calcio di alta classifica.

Il Paris Saint-Germain ha esordito nel Mondiale per club “passeggiando” (letteralmente) sull’Atletico Madrid dopo aver dato cinque palloni all’Inter in finale di Champions League. Lo ha fatto nel caldo torrido della California. A 30 gradi e con quei tassi di umidità non ha giocato con la solita intensità. Luis Enrique, scrive il New York Times, s’è inventato un altro modo per vincere: “il calcio camminato”. La foto a corredo del pezzo è quella di Fabian Ruiz. che a Napoli molti accusavano di essere troppo lento e serafico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Mondiale per club fa caldissimo, e il Nyt elogia il “calcio camminato” del Psg e di Fabian Ruiz

In questa notizia si parla di: mondiale - club - calcio - camminato

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

‘Cara Atalanta, cara Bergamo vi scrivo…’. https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/atalanta/2025/05/27-140986530/cara_atalanta_cari_tifosi_vi_scrivo_cos_flavia_toloi_ha_commosso_bergamo L’emozionato ed emozionante post su Instagram di Vai su Facebook

Al Mondiale per club fa caldissimo, e il Nyt elogia il “calcio camminato” del Psg e di Fabian Ruiz; Salute, benessere, socialità: questo è il 'Walking Football'. Gravina: Avviamo un altro percorso legato ai grandi valori del calcio; Programmazione e serietà, così Napoli e la squadra hanno camminato insieme.

Al Mondiale per club fa caldissimo, e il Nyt elogia il “calcio camminato” del Psg e di Fabian Ruiz - Al Mondiale per club il calcio camminato del Psg: una valanga di passaggi, dominio senza correre: il simbolo è Fabian Ruiz ... Lo riporta ilnapolista.it

Mondiale per Club, il cammino delle italiane - (Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2025 Il Roma Pride 2025 per le strade della Capitale con oltre 40 carri allegorici e migliaia di persone attese da tutta Italia. Da msn.com