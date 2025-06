Al Hilal parla il Ceo | Con Inzaghi c’era l’accordo già prima della finale

L'intervista di Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal, sta scuotendo il mondo del calcio e complicando i piani di Inzaghi. La rivelazione che l’accordo con il tecnico fosse già stato definito prima della finale apre nuovi scenari e fa riflettere sulla trasparenza delle trattative nel calcio internazionale. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

Milano – L'intervista rilasciata da Esteve Calzada, amministratore delegato dell'Al Hilal, alla BBC sta creando non pochi imbarazzi a Simone Inzaghi. "Il suo ingaggio - dice il dirigente - è il risultato di un duro lavoro, non è stato concluso in fretta. Doveva giocare una partita fondamentale e ci ha chiesto di rimandare a dopo la finale. La decisione era stata presa, ma non c'era la firma perchĂ© per rispetto ci ha chiesto di aspettare, come è giusto che sia". Una dichiarazione all'opposto rispetto a quanto asserito dal tecnico davanti ai dirigenti dell'Inter, informati della scelta soltanto il lunedì dopo la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net