Al Hilal il CEO Calzada | Inzaghi? Deciso già prima della finale

Nel mondo del calcio, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Stavolta, l’attenzione è puntata su Al-Hilal e sulla sorprendente scelta di Simone Inzaghi come nuovo tecnico, già decisa prima della finale di Champions League persa dall’Inter. Estève Calzada, CEO del club saudita, svela i retroscena di un mercato sfidante e rapido, che non ha voluto essere condizionato dal Mondiale per club. La strategia di Al-Hilal si rivela audace e determinata a cambiare le sorti della squadra.

Esteve Calzada, ceo dell' Al-Hilal, è intervenuto a Bbc news. Ha parlato del mercato saudita e dell'arrivo di Simone Inzaghi. L'ex tecnico nerazzurro avrebbe già deciso prima della finale di Champions League persa rovinosamente dall'Inter per 5-0. Calzada sul calciomercato. Così il dirigente: "È stata una sessione di calciomercato davvero strana, è durata pochissimo. Non volevamo prendere una decisione pensando al Mondiale per club, perché poi ti resta per i successivi due o tre anni. Per quanto rispetti Ronaldo come giocatore di grande valore, come tutti sappiamo, è certamente del tutto controintuitivo portare con sé il giocatore più rappresentativo del proprio avversario numero uno".