Al Forte Bazzera acrobazie e risate con il Circo Patuf

Al Forte Bazzera, il Circo Patuf trasforma il palco in un mondo di acrobazie mozzafiato e risate contagiose. La compagnia, nota per unire magia circense e teatro, porta per la prima volta a Tessera uno spettacolo unico che affronta temi della vita quotidiana con leggerezza e talento. Non perdete questa fantastica occasione di vivere emozioni intense e divertimento assicurato nel cuore del parco di Forte Bazzera!

Il Circo Patuf, compagnia di artisti che unisce l'arte circense al teatro e da anni porta per il Veneto i suoi spettacoli che affrontano i temi della vita quotidiana, arriva per la prima volta a Tessera, nel parco di Forte Bazzera.

Circo Patuf presenta: “LAPSO” ? Dal 13 al 22 giugno 2025 Forte Bazzera, Tessera (VE) Spettacoli pieni di magia e divertimento per tutte le età! Orari spettacoli: • 13 giugno: ore 21 • 14 giugno: ore 18 e 21 • 15 giugno: ore 18 • 19 giugno: ore 21 Vai su Facebook

