Al Circolo della Stampa la presentazione del romanzo La città con il mare dentro

Al Circolo della Stampa, giovedì 19 giugno alle 18:00, si terrà la presentazione di "La città con il mare dentro", il nuovo romanzo di Antonio Capolongo. Nativo di San Paolo Bel Sito (Na), l'autore, con questa quarta fatica letteraria, ci immerge in un affascinante viaggio tra sogni e realtà, portando a galla emozioni profonde e storie che toccano il cuore. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona letteratura e delle narrazioni coinvolgenti.

Sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 18,00, presso il Circolo della stampa "La città con il mare dentro", un romanzo che è la quarta fatica letteraria di Antonio Capolongo, scrittore nativo di San Paolo Bel Sito(Na), che dopo aver conseguito la laurea ed un soddisfacente il lavoro in.

