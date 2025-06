Al Ain-Juventus per Tudor è la prima sfida da vincere | il pronostico

L’attesa è finalmente finita: la Juventus di Tudor si prepara a scendere in campo per la prima sfida del Mondiale per club, un match cruciale contro una squadra degli Emirati Arabi che ha appena rafforzato la sua difesa con Rui Patricio. La vittoria è d’obbligo per i bianconeri, pronti a lasciarci il segno e a puntare al titolo. Ecco il nostro pronostico sulla partita più attesa!

I bianconeri debutteranno al Mondiale per club contro la squadra degli Emirati Arabi che ha appena tesserato il portiere Rui Patricio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Ain-Juventus, per Tudor è la prima sfida da vincere: il pronostico

Al Ain-Juventus, per Tudor è la prima sfida da vincere: il pronostico - A poco più di tre settimane dalla vittoria di Venezia e dalla conquista del quarto posto (valido per la Champions League), torna in campo la Juve di Igor Tudor che debutta al ... Lo riporta gazzetta.it

