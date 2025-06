Al-Ain Juventus allarme in difesa! Quel giocatore non sta bene Corre ai ripari Tudor | provata quell’alternativa Le ultimissime a due giorni dall’esordio mondiale dei bianconeri

Al-Ain Juventus, l’allarme difesa si fa sentire a pochi giorni dall’esordio mondiale dei bianconeri. Federico Gatti non è al 100%, costringendo Tudor a correre ai ripari con un’alternativa testata in extremis. La tensione cresce in vista della sfida decisiva, mentre le ultime notizie provenienti dal West Virginia alimentano l’ansia tra i tifosi. Come affrontare questa emergenza? Scopriamo insieme le strategie del tecnico e le possibili soluzioni per la Juventus.

Al-Ain Juventus, scricchiola la difesa bianconeri! Quel giocatore non è al 100%: al suo posto Tudor ha provato quell’alternativa. Dal West Virginia arrivano delle notizie che lasciano la Juve con il fiato sospeso. A meno di due giorni dalla sfida contro l’Al-Ain scatta una mini emergenza difensiva. Come si apprende dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Federico Gatti non è al meglio della condizione. Il numero 4 bianconero non è al 100% della forma fisica. Per non rischiare, Igor Tudor è già corso ai ripari. L’allenatore bianconero ha già provato una soluzione alternativa: trattasi nella fattispecie di Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al-Ain Juventus, allarme in difesa! Quel giocatore non sta bene. Corre ai ripari Tudor: provata quell’alternativa. Le ultimissime a due giorni dall’esordio mondiale dei bianconeri

