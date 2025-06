Aiuta un immigrato | arrestato Brad Lander candidato sindaco di New York - VIDEO

Un episodio inatteso scuote la campagna di Brad Lander, candidato sindaco di New York, arrestato da agenti federali mentre si trovava in tribunale per questioni di immigrazione. La notizia ha suscitato sconcerto e domande su come supportare chi si trova in difficoltĂ in un momento delicato. Per comprendere meglio questa vicenda complessa, ecco un video che mette in luce i dettagli e le implicazioni di questa vicenda.

Il controllore dei conti e candidato sindaco di New York Brad Lander è stato arrestato da agenti federali, mentre si trovava in un tribunale per l’immigrazione a Manhattan. Il portavoce della sua campagna elettorale ha confermato che Lander è stato arrestato dall’ Immigration and Customs Enforcement, l’ Ice. Lander era andato al numero 26 di Federal Plaza per assistere ad alcune udienze. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Aiuta un immigrato": arrestato Brad Lander, candidato sindaco di New York - VIDEO

