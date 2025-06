Air India cancella voli Dreamliner dopo il disastro un volo costretto al rientro dopo il decollo

L'incidente del 12 giugno ha scosso l'industria dell'aviazione, portando Air India a sospendere temporaneamente alcuni voli Dreamliner per garantire la massima sicurezza. Questa decisione, presa in via precauzionale, riflette l'impegno della compagnia e delle autorità indiane nel prevenire ulteriori tragedie. La sicurezza dei passeggeri resta la priorità assoluta mentre si indaga sulle cause dell'incidente e si rafforzano i controlli tecnici, per restituire fiducia e tranquillità a tutti i viaggiatori.

Dopo il tragico incidente aereo del 12 giugno che ha coinvolto un Boeing 787-8 Dreamliner di Air India, costato la vita a 241 persone, la compagnia ha disposto ulteriori controlli di sicurezza e cancellato diversi voli programmati con lo stesso modello di aereo. La decisione è arrivata in via precauzionale, mentre le autorità dell’aviazione civile indiana mantengono alta la guardia sulle condizioni tecniche dei velivoli. L’incidente che ha sconvolto l’India. Il disastro del Boeing 787-8 Dreamliner, precipitato pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad, ha rappresentato una delle peggiori tragedie aeree recenti in India, con un solo sopravvissuto su 242 persone a bordo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Air India cancella voli Dreamliner dopo il disastro, un volo costretto al rientro dopo il decollo

