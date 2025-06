Ai Act regole e incertezze L’Europa accelera ma il dibattito resta acceso

L’intelligenza artificiale continua a dominare l’agenda europea, con l’AI Act che si avvicina alla sua fase cruciale di attuazione. Tuttavia, il dibattito rimane vivo e acceso, tra incertezze e possibili ritardi, dovuti all’assenza di linee guida chiare e di un codice di condotta condiviso. Mentre l’Europa accelera verso un nuovo paradigma digitale, le sfide e i rischi sono ancora al centro dell’attenzione, rendendo questa fase decisiva per il futuro dell’AI nel continente.

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale resta uno dei temi sotto i riflettori dell’Ue. Con l’Ai Act in fase di implementazione il dibattito resta infatti molto acceso: i dubbi riguardano potenziali cambiamenti o addirittura il rinvio nell’attuazione di alcuni punti cardine, mancando ancora elementi cruciali come le linee guida e il "code of practice". La prima fase . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

